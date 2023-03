Nel corso dell'intervento sul canale Twitch della Gazzetta dello Sport , l'ex dirigente dell'Inter Walter Sabatini si è espresso in toni anche coloriti su Radja Nainggolan : "Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato alla Roma - ha esordito -. Quello che più mi ha fatto arrabbiare è Nainggolan a cui voglio bene come se fosse un figlio, ma è un delinquente: è uno che se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti. Per lui la vita è un gioco, ma ha è una persona con dei buoni sentimenti.

È un esibizionista, credo che avrebbero dovuto aiutarlo di più i suoi compagni, non dovevano assecondarlo ma marcarlo stretto. Lui ha avuto sempre tutto quello che ha voluto, in campo è un giocatore di primissimo piano. Quello che gli ho visto fare qiando era alla Roma non l'ho mai visto in altri giocatori”.