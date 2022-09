Karl-Heinz Rummenigge spegne oggi 67 candeline e l'Inter, come da tradizione, augura un buon compleanno a uno dei suoi grandi ex snocciolando alcuni numeri in nerazzurro: "107 presenze e 42 gol per Karl-Heinz Rummenigge con la maglia dell'Inter tra campionato, coppe e competizioni europee - si legge su Inter.it -.Arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 1984, Kalle ha messo a disposizione del pubblico nerazzurro forza fisica, esplosività e grande tecnica, collezionando 107 presenze e 42 gol con la maglia dell'Inter tra campionato, coppe e competizioni europee, guadagnando alla sua seconda stagione in Serie A il secondo posto nella classifica marcatori. Vincitore di due Palloni d'Oro e riconosciuto come uno dei migliori centravanti della propria generazione, oggi Karl-Heinz Rummenigge compie 67 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi".