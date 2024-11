L'ex attaccante dell'Inter Ronaldo ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi in meritoa l suo desiderio di assumere la presidenza della CBF, la Federcalcio brasiliana, alle prossime elezioni. Tuttavia ha predicato cautela riguardo a una possibile candidatura: "Sono molti anni che parlo della mia idea di diventare, un giorno, presidente della CBF. Ciò non è cambiato. Aspettiamo il momento giusto perché ciò accada. Sono estremamente preparato per questo momento. Ovviamente il calcio brasiliano ha bisogno di grandi cambiamenti. Ma non significa niente. Non sono candidato e non ho elezioni in vista", ha dichiarato a margine di un'asta di beneficenza a São Paulo.