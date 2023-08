L'oramai nuovo attaccante della Roma Romelu Lukaku, dopo l'ufficialità, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club: "Non mi aspettavo questa accoglienza da parte dei tifosi, il mister mi ha scritto dicendo che avrei trovato un grande affetto e quando sono arrivato mi sono emozionato, voglio dare tutto per questa squadra. Quando l'accordo tra i club si avvicinava mi hanno detto che la gente mi aspettava, io ero concentrato per prepararmi bene e arrivare in forma, è stato veramente bello vedere tanti tifosi e non vedo l'ora di giocare per questa squadra.

Bastava solo una chiamata, mi hanno telefonato qualche giorno prima dell'accordo, abbiamo parlato una mezz'ora delle loro ambizioni, dei tifosi, da lì tutto è andato velocemente. Ora testa bassa e pedalare per migliorare ogni giorno e fare buoni risultati, spero di aiutare la squadra al massimo. Mourinho? Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui, ora posso dire che per la terza volta lo ritrovo, lui mi conosce, conosce la mia famiglia, anche io lo conosco, insieme possiamo fare belle cose. Abbiamo una bella squadra, vediamo dove arriviamo.

All'Olimpico ho giocato da avversario, era bello entrare in campo e vedere i tifosi cantare, è bello esserne parte. Ai tifosi della Roma dico grazie e non vedo l'ora di ritrovarvi allo stadio. Dai Roma".