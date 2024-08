Possibile ritorno in Italia per l'ex Inter Radja Nainggolan, reduce da un periodo di stop dal calcio che si protrae dallo scorso novembre quando concluse la sua avventura al Bhayangakara, club indonesiano nel quale si era trasferito dopo l'addio all'Anversa. Sull'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari ci sarebbe il Trapani, club di Serie C che valutando l'idea di portare in Sicilia il Ninja. Secondo quanto si legge su lacasadic.com ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti, ma non si è andati oltre i semplici sondaggi.