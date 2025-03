Il 17 marzo è un giorno di festeggiamenti in casa Inter. Oltre agli 86 anni di Giovanni Trapattoni, infatti, c'è da rendere omaggio anche ad Alvaro Recoba che spegne oggi 49 candeline.

Il club nerazzurro dedica un pensiero al Chino in un comunicato ufficiale: "Testa alta, sguardo alla porta, sinistro che carica il bolide ed esplode la gioia sotto la curva. Se dici Alvaro Recoba, ogni tifoso nerazzurro ha un’immagine scolpita nella mente: un colpo di genio, una traiettoria impossibile, un lampo di pura classe. Oggi il "Chino" spegne 49 candeline. Arrivato all’Inter nell'estate del 1997, Recoba ha incantato San Siro con giocate che appartengono alla dimensione dei fuoriclasse. Come dimenticare l’esordio perfetto contro il Brescia? I nerazzurri sotto di un gol, poi entra lui: prima un missile dalla distanza che si insacca sotto l'incrocio, poi una punizione perfetta. Due perle in pochi minuti. Ma il "Chino" non si è fermato lì. Il suo talento cristallino ha regalato magie per dieci anni con la maglia dell’Inter: il gol da centrocampo contro l’Empoli nel 1998, il sinistro che completa la rimonta contro la Sampdoria nel 2005, le punizioni impossibili, gli assist illuminanti. Con l’Inter ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa UEFA, lasciando un segno indelebile nella storia del club e nei cuori dei tifosi. Tanti auguri Alvaro!".