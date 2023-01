Dopo aver scaldato i motori nell'Academy del Chelsea per mezza stagione, Cesare Casadei è pronto a misurarsi in Championship, la Serie B inglese, con la maglia del Reading, club nel quale è approdato ufficialmente oggi in prestito semestrale: "Sono veramente felice di essere qui e di cominciare questa nuova sfida - le parole dell'ex canterano dell'Inter ai canali ufficiali del club inglese -. Per me è una grande opportunità, giocherò in un torneo competitivo, mi sento pronto: non vedo l'ora di cominciare. Ho sempre guardato il calcio inglese sin da quando ero bambino, era il mio sogno, sono eccitato di giocare qui. Ince? E' una buona cosa per me, sono pronto a imparare tanto da lui.