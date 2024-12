Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, Massimo Rastelli ha parlato di Romelu Lukaku, soffermandosi con un parallelismo sul passato: "Credo che tutti ci auguriamo di vedere miglioramenti da parte di Lukaku. Lo vedo impegnato, lotta su ogni pallone e cerca di seguire le indicazioni dell'allenatore. Tuttavia, è evidente che al momento non è il Lukaku che ricordiamo ai tempi dell’Inter con Conte. Ha bisogno di essere servito meglio in alcune circostanze, perché spesso si ritrova con palloni difficili da gestire o con poca assistenza in area", ha detto come ripreso dai colleghi di TuttoNapoli.