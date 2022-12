Da Gigi Riva arriva un endorsement di prestigio per Claudio Ranieri, tra i principali candidati per assumere l'incarico di nuovo tecnico del Cagliari dopo l'esonero di Fabio Liverani. "È uno dei nostri, deve solo avere la forza e l’entusiasmo per accettare la sua nuova sfida rossoblù - ha spiegato Rombo di Tuono parlando con i giornalisti de L'Unionesarda.it -. Per un allenatore del suo blasone, quella di Cagliari è una sfida che vale la pena di essere affrontata. Ranieri è già stato qui, ha ottenuto grandi risultati perché ha portato la squadra in Serie A dalla Serie C e l’ha pure salvata.