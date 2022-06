A un anno di distanza dal dramma di Copenaghen, Ralf Rangnick, allenatore della Nazionale austriaca, non esita a definire miracoloso il fatto che Christian Eriksen sia ancora vivo e sia tornato in campo in tempi relativamente brevi: "È un vero miracolo. Ricordo le foto della squadra che formava un cerchio attorno a lui mentre i medici cercavano di salvarlo. Era davvero una questione di vita o di morte. Se qualcuno avesse previsto in quel momento che sei mesi dopo sarebbe stato in grado di giocare di nuovo a calcio, non ci avrebbe creduto. Ne ho parlato con Kasper Schmeichel prima della partita, e ha anche detto che non si preoccupa più perché Eriksen non ha più problemi, quindi non vede problemi a giocare. Ed è straordinario che quando ti succede una cosa del genere, torni poi a fare il tuo lavoro e giochi di nuovo senza preoccupazioni. Anche questo è qualcosa di straordinario", le sue parole nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di Nations League tra Austria e Danimarca.