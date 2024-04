È arrivato a sorpresa questa mattina l'annuncio del rinnovo di Daniele De Rossi alla guida della sua Roma, questa sera impegnata in Europa League contro il Milan. Una scelta, quella di proseguire insieme, che carica l'ambiente giallorosso anche in vista dell'eurosfida di stasera e che fa gioire in molti, tra cui anche l'ex Inter e Roma, Radja Nainggolan.

Il Ninja, attualmente in forza al Bhayangkara, club indonesiano, ha prontamente commentato il post Instagram del rinnovo pubblicato dal club capitolino: "Meritato" ha scritto l'ex compagno di De Rossi in giallorosso, nonché ex giocatore al servizio proprio di DDR nella breve parentesi alla Spal.