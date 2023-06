>Premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport' assegnato a Claudio Ranieri, l'allenatore gentile che ha appena riportato il Cagliari in Serie A e passato alle cronache anche e soprattutto per il bel gesto di fair play di cui si è reso protagonista l'allenatore romano, anche ex Inter, che al termine della vittoria all'ultimo respiro sul Bari è andato a redarguire i tifosi del Casteddu per aver intonato un coro poco felice rivolto ai padroni di casa. "Un esempio di valore, un signore nella vita e in campo" si legge nella motivazione indicata da USSI Toscana (Gruppo giornalisti sportivi) e dall'Associazione Cor et Amor, insieme all’Associazione Stampa Toscana, per valorizzare il gesto di fair play e gentilezza del tecnico romano.