Per dare l'addio al calcio, l'ex interista Lukas Podolski ha organizzato un incontro a cui hanno preso parte alcuni compagni di squadra del Gornik Zabrze in Polonia, dove l'attaccante gioca, e altri calciatori che hanno incrociato il percorso di Podolski in nazionale o nei club, tra cui star come Neuer o l'ex ct tedesco Loew.

Prima della gara, però, fuori dallo stadio di Colonia che ospitava l'incontro ci sono stati scontri tra tifosi e un trentaduenne è rimasto ferito per accoltellamento. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine.