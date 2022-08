Torna a parlare Mauricio Pochettino. L'ex tecnico del Paris Saint-Germain, intervistato dal portale argentino InfoBae, è tornato tra le altre cose sulla sua esperienza alla guida dei transalpini, contraddistinta anche dal caso legato a Mauro Icardi. Per il quale non ha nulla da rimproverarsi: "Penso che abbiamo gestito bene l'intera questione della gestione come staff tecnico. Certe cose accadono in ogni squadra, questa volta ha avuto più visibilità perché è accaduta in un club come il PSG, dove ci sono i riflettori di tutto il mondo e tutto è diventato molto più grande di prima. Ma penso che come staff tecnico abbiamo avuto la capacità di gestire tutto in modo calmo, moderato. Sappiamo che dopo ci sono interessi individuali o di immagine che a volte fanno dire molte cose che non sono reali, e non possiamo nemmeno combattere contro questo. Ma sappiamo benissimo cosa è successo lì dentro e ce ne andiamo con la serenità di aver dato il massimo".