Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere lontano dall’Italia. Come riportato dal Mirror, infatti, sulle tracce dell’attaccante scuola Inter, ora al Sassuolo, ci sono diversi club inglesi. Nelle ultime ore si sarebbero mosse in particolare Leicester City e Ipswich Town. I primi contatti sarebbero già stati avviati e non è da escludere un avvio delle trattative nelle prossime ore. Il calciatore ha infatti un ingaggio troppo pesante per la Serie B, dunque una sua permanenza in Emilia è complicata.