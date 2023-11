Dopo Alessandro Altobelli, è un altro interista che ha fatto la storia come Ernesto Pellegrini ad essere premiato nella Hall of Fame del calcio italiano 2023 in qualità di 'dirigente'. L''ex presidente nerazzurro, non presente alla serata di gala di Coverciano, donerà al Museo del Calcio la medaglia d'oro dello Scudetto dei record vinta dalla squadra guidata da Giovanni Trapattoni.

