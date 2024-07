"Firenze resterà per sempre nel mio cuore. Qui ho passato momenti bellissimi". Parole e musica di Daniel Passarella che, intervistato da Firenzedintorni.it, ricorda il suo passato in viola e anche il trasferimento all'Inter nel lontano 1986.

"La nostra Fiorentina (1983/1984) fu la prima squadra a giocare con il 3-5-2 nel calcio italiano, quella è stata una delle squadre più belle in cui ho giocato, ma oggi quel modulo è usato poco. Prima di andare all’Inter pensavo addirittura di smettere di giocare. Poi i giocatori nerazzurri mi hanno chiamato e mi hanno convinto ad andare a Milano, Trapattoni mi voleva in tutti i modi. I Pontello mi hanno fatto un'offerta per rimanere, ma già allora stavo pensando di smettere di giocare".