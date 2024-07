Nonostante la cerimonia di inaugurazione avrà luogo venerdì sera, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno preso il via quest'oggi con le prime partite del torneo di calcio. Primo a scendere in campo il Marocco, capitanato dall'ex interista Achraf Hakimi, che a Saint-Etienne è protagonista di una partita incredibile contro l'Argentina di Javier Mascherano.

I Leoni dell'Atlante cullano il sogno del colpo grosso dopo essersi portati in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Soufiane Rahimi a cavallo tra primo e secondo tempo, prima che l'Albiceleste torni in partita con il 2-1 di Giuliano Simeone e approfitti in extremis di un recupero durato ben 17 minuti trovando la rete del 2-2 al 117esimo dopo un'azione a dir poco rocambolesca tra traverse e respinte della difesa, conclusa dal colpo di testa ravvicinato di Cristian Medina che gela il pubblico del Geoffroy-Guichard, composto quasi esclusivamente da tifosi marocchini, con qualche intemperanza dopo il triplice fischio.