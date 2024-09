Robin Gosens si mette subito a disposizione della Fiorentina, oggi in campo per sfidare il Monza (avversario dell'Inter dopo la sosta). Il nome dell'ex laterale dell'Inter, arrivato in viola dall'Union Berlino a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, è presente nella lista dei convocati del tecnico gigliato per il match contro i brianzoli.