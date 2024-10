L'attaccante nigeriano Victor Osimhen, parlando ai canali ufficiali del Galatasaray, ha raccontato quello che è stato il suo impatto con la megalopoli turca: "Istanbul è incredibile. È una città molto grande, non lo sapevo. La cosa più importante è il Galatasaray: i tifosi rendono grande questa città, che è fantastica per me, la mia famiglia e i miei amici. Sono molto felice, Istanbul è una delle città più belle del mondo".

In giallorosso, Osimhen si ritrova a condividere il reparto con Mauro Icardi, una cosa che non sembra preoccupare l'ex Napoli: "Conosco Mauro da anni, lo conoscevo prima di arrivare al Galatasaray. È una delle leggende di questo club e penso che imparerò qualcosa da lui. Quello che fa per segnare, i suoi assist... Ci aiuterà tantissimo".