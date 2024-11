Nella giornata di oggi in casa Inter si festeggia il 72° compleanno di un grande ex nerazzurro come Lele Oriali. "Un percorso straordinario, iniziato dal settore giovanile e terminato con 392 presenze collezionate con la Prima Squadra - ricorda il club nell'incipit del comunicato ufficiale -. La storia di Gabriele Oriali in maglia Inter è stata ricca di emozioni e momenti indimenticabili: dal 1970 al 1983 l'ex centrocampista è stato un perno della squadra nerazzurra, con cui ha realizzato 43 reti e ha vinto 2 Scudetti e 2 Coppe Italia da protagonista".

"Nell'estate del 1982 - ricorda ancora l'Inter - ha preso parte alla cavalcata trionfale della Nazionale Italiana ai Mondiali di Spagna. Dopo il ritiro dal calcio giocato ha legato ancora una volta il suo nome a quello dell'Inter, entrando in due momenti diversi a far parte dello staff dirigenziale, accompagnando ancora tanti successi nerazzurri. Oggi “Lele” Oriali festeggia 72 anni e riceve tanti auguri di buon compleanno da parte di tutto il mondo interista".