La partenza in salita al Manchester United, per usare un eufemismo, non ha abbattuto André Onana, che ha avuto bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli dopo aver pagato il fatto di essersi presentato a Old Trafford al termine di una stagione da assoluto protagonista all'Inter. "Sono arrivato come il miglior portiere del mondo poi 'boom', è crollato tutto. Mi chiedevo: 'cosa mi è successo?' - ha raccontato il camerunese a BBC -. Ma il calcio a volte è così, è difficile. Dipende se vuoi stare per terra o alzarti e combattere. So cosa ho fatto per arrivare qui. So chi sono. Ho deciso di alzarmi e combattere".