Un impatto straordinario, nel contesto di una squadra che sta continuando a stupire tutta la Serie A. E' questa la storia di Jens Odgaard, ex attaccante dell'Inter Primavera, che si è fatto bastare due semplici cammei nella sua nuova esperienza al Bologna per mettere a referto altrettanti gol. Dopo aver calato il punto del poker nel 4-0 rifilato dai felsinei al Lecce, il gigante danese ha messo al sicuro la vittoria dei suoi con la Fiorentina, colpendola per il 2-0 in pienissimo recupero.

Numeri straordinari che vengono fotografati da una statistica in particolare messa in evidenza da Opta: "l'ultimo giocatore del Bologna capace di segnare almeno un gol in ciascuna delle sue prime due gare in maglia rossoblù in Serie A, prima di Jens Odgaard, era stato Roberto Baggio nella stagione 1997/98", si legge su X. Il Divin Codino ne fece tre, uno all'Atalanta e due all'Inter.