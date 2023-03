Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara contro il Torino ha parlato ai microfoni di DAZN esaltando la figura di Luciano Spalletti, il tecnico che ha portato i partenopei ormai a pochi centimetri dalla conquista del terzo Scudetto: "Lui di sicuro ha migliorato me, non so se io ho migliorato lui. Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, è un grande allenatore, navigato e noi siamo molto contenti. In questo momento tutti i tipi di apprezzamenti ti portano fuori dalla nostra realtà".