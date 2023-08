Potrebbe ripartire dal Brasile la carriera di Radja Nainggolan. Chiusa con la retrocessione in Serie C l'esperienza alla Spal, l'ex centrocampista di Inter e Roma, rivela il giornalista Lucas Pedrosa, di SBT Sports, è stato infatti offerto aal Vasco da Gama, ultimo in classifica nel campionato brasiliano e in cerca di rinforzi. Il Ninja vedrebbe di buon occhio la prospettiva di andare a giocare nel Paese verdeoro, anche se secondo Het Nieuwsblad, si sarebbe anche proposto al Mechelen, mentre è stata smentita dallo stesso giocatore l'ipotesi di approdare nel campionato sammarinese.