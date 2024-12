Partita determinante domenica tra Venezia e Como. Uno scontro salvezza che, nel caso in cui dovesse andare male, potrebbe costare la panchina a Eusebio Di Francesco. L'allenatore dei veneti è a rischio e secondo Tuttomercatoweb.com sono in salita le quotazioni di un ex nerazzurro, Fabio Cannavaro, per sostituirlo. Tra le alternative anche Iachini e Pirlo.