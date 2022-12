"Non so cosa mi riserverà il futuro, ma penso che lascerò il Belgio il prima possibile". Sono le dure parole di Radja Nainggolan, intervenuto al podcast Mid Mid Mondial, dove si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Sto vivendo la stessa vita che ho fatto in Italia da 17 anni, ma qui tutto è ingigantito e mi additano come un ragazzaccio. Tutto poteva essere gestito diversamente. Vedremo cosa porterà gennaio, perché dipendo ancora dall'Anversa" ha concluso l'ex centrocampista dell'Inter, accostato di recente al Monza.