Ormai fuori da tempo dal giro della Nazionale belga, Radja Nainggolan è tornato sulla sua estromissione dai Diavoli Rossi sotto la gestione del ct Roberto Martinez: "Vedo ancora la maggior parte delle partite - ha dichiarato il centrocampista dell'Anversa alla Gazet van Antwerpen -. Ho visto la partita contro la Polonia con un occhio solo. Quello contro l'Olanda, ad esempio, l'ho seguita tutto. Non ho mai detto che Martinez è un uomo cattivo, né che fosse un cattivo allenatore. Però non mi chiamò nemmeno per il Mondiale e questo mi ha fatto davvero ridere. Ne rido ancora oggi: disse che non poteva darmi lo stesso ruolo che avevo alla Roma. Ti aspetti che un giocatore che faccia le semifinali di Champions League trovi il suo posto anche nella propria Nazionale, no? Beh, lui la vide in modo diverso. Dopo che ha fatto la sua scelta, anche io ho fatto la mia".