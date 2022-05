"Sono nella maturità della mia carriera e anche della mia vita, non provo malumori. Cerco solo di accettare le cose come sono". E' un José Mourinho in pace col mondo quello che si è raccontato ai colleghi di Sky Sports, parlando delle ultime due tappe della sua vita di allenatore. In particolar modo tornando sulla scelta del Tottenham di esonerarlo, una mossa che gli ha permesso di sposare a sorpresa la causa romanista ormai un anno fa: "Non ho rimpianti, non provo rancore - spiega lo Special One -. Ci sono tante belle persone nel Tottenham e auguro loro il meglio, anche a Mr. Levy. Ma per un ragazzo con la mia carriera e la mia storia penso che sia successa una cosa strana. Ma alla fine mi ha aperto le porte per essere alla Roma e sono molto felice di essere qui. Certo mi piacerebbe essere in lotta per vincere titoli o essere in Champions League dove ho giocato 160 o 170 partite, ma qui sono amato e io amo le persone che sono qui. Mi sento parte dell'empatia creata tra i tifosi e il club, me stesso e i giocatori. Sono molto felice qui".