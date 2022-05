José Mourinho si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare della finale di Conference League in programma tra una settimana tra la sua Roma e il Feneyord.

"Per me giocare una finale ha sempre lo stesso significato, non cambia, anche se la storia e il prestigio delle competizioni è diverso - le sue parole -. Questa per me è la più importante, le altre lo ho già giocate, questa no".