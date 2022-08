Michele Di Gregorio continuerà a essere titolare tra i pali del Monza o arriverà già domani con la Roma il momento di Alessio Cragno? Di fronte a questa domanda, il tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa non si sbottona più di tanto: "Se e quando cambierò lo vedrete sul campo", afferma prima di parlare di José Mourinho: "Fino a ieri lo guardavamo in televisione, ora lo vedremo dal vivo. Credo che abbia dato un valore incredibile al campionato, poi sta facendo cose importanti a Roma, non è mai facile allenare lì. Ha vinto al primo anno, quest'anno sembra che stia facendo anche meglio".