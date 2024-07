Andrea Consigli ha rifiutato la proposta del Monza, che voleva fare di lui il secondo di Keylor Navas in uno scambio con Mattia Valoti, e allora il cliub brianzolo cerca un nuovo secondo portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello del livornese Francesco Bardi, classe 1992, prodotto del vivaio dell'Inter e ben conosciuto dal nuovo tecnico biancorosso Alessandro Nesta con il quale ha lavorato sia a Reggio Emilia lo scorso anno che al Frosinone nel biennio 2019/2021.

Oltre a Bardi, il Monza valuta anche i nomi di Alessandro Plizzari, ex delle giovanili del Milan oggi al Pescara in Serie C e di Samuel Pizzignacco della Feralpisalò.