Intervistato dall'emittente modenese TRC, Fabio Abiuso, attaccante del Modena di Paolo Bianco, ha ricordato tra le altre cose la sua esperienza nella Primavera dell'Inter, un periodo breve ma comunque molto importante per lui: "Passare un anno e mezzo in una società come quella nerazzurra è stata una tappa fondamentale per il mio percorso. Sono cresciuto sia come persona che come giocatore. Ho cercato di 'rubare' qualcosa, è sempre bello poter imparare dai migliori al mondo".