La sconfitta in casa contro il Verona potrebbe essere fatale a Walter Mazzarri, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. L'ex tecnico dell'Inter, oggi sulla panchina del Cagliari, non è riuscito a invertire il trend negativo dei sardi, invischiato nella lotta per non retrocedere. Potrebbe essere sostituito, dopo le riflessioni di queste ore, da Leonardo Semplici (ovvero l'allenatore che ha iniziato la stagione). Il Cagliari è una delle avversarie che mancano all'Inter in questo finale di campionato.