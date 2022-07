Nel giorno che segna il 16esimo anniversario della vittoria del Mondiale 2006 con l'Italia, Marco Materazzi ricorda la notte di Berlino su Instagram con due post. Nel primo, la foto del bacio alla Coppa: "Volevano vincere loro. Auguri piccola per i tuoi 16 anni". Il secondo è un confronto ironico fra due video, nel secondo dei quali si vedono i due gol siglati da Matrix nella finale contro la Francia: "Berlino, come la vedono gli altri e come la vediamo noi".