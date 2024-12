Che partita ti aspetti stasera tra Napoli e Lazio? A rispondere è il doppio ex, Goran Pandev che, intervenuto in collegamento con Sky Sport ha detto la sua sul big match di questa sera tra partenopei e capitolini: "La Lazio sta facendo grandissime cose, Baroni ha dimostrato che è un grande allenatore e secondo me anche tanto sottovalutato. Negli ultimi anni ha fatto benissimo e si è meritato la Lazio, stasera mi aspetto una gara molto equilibrata, diversa da quella di Coppa Italia perché hanno fatto tanto turnover, soprattutto il Napoli. E rispetto alle formazioni dell’altra sera, il Napoli farà undici cambi perché sta puntando tutto sul campionato perché non gioca l’Europa, è uscito dalla Coppa Italia ed è rimasta solo la Serie A e Conte, lo sappiamo, è un allenatore che vuole vincere e il suo Napoli proverà a portare lo scudetto a casa fino alla fine" ha detto la leggenda dell'Inter che poi risponde anche sulla sua ex squadra.

Dopo il videomessaggio di Maicon (LEGGI QUI):

"Con Maicon ho passato, forse, i momenti più belli della mia carriera perché quando si vince tutto tipo la Champions sai che hai raggiunto un livello importante. Poi vincere con la maglia dell’Inter era bello perché l’Inter è la società che mi ha portato in Italia e mi ha cambiato, mi ha fatto crescere… E vincere il Triplete è una cosa che rimarrà sempre nella storia e nel mio cuore".



Sul gol segnato al Bayern Monaco:

"È stata una partita molto difficile, alla fine abbiamo vinto. In casa avevamo perso 2-1 e poi in casa loro abbiamo avuto tantissima fortuna però alla fine ne siamo usciti fuori portando a casa una vittoria importantissima per passare il turno".

