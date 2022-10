È scomparso stamane alle 6,45 per una emorragia cerebrale Gian Piero Ventrone, preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte con un lungo percorso nel calcio italiano e non solo. 62 anni, Ventrone, soprannominato “Marine” per i suoi metodi di allenamento, era ricoverato da due giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli.