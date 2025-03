Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast El Legado, Luis Jimenez, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato qualche aneddoto sulla sua esperienza in nerazzurro. Su tutti, il primo colloquio avuto con José Mourinho: "Avevo un ottimo rapporto con Mourinho. Arrivò in quel momento e dovette apportare dei cambiamenti. Eravamo in 32 o 34, disse che voleva 24 giocatori annunciando che avrebbe parlato personalmente a tutti i giocatori spiegando chi avrebbe tenuto e chi no. Un giorno mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: 'Luisito, sono io che decido qui, nessun altro, nemmeno il direttore sportivo. Sono io che dirigo la squadra. Non dare retta ai giornali. Fai parte della squadra, quindi voglio che tu sia tranquillo, che giochi, che ti alleni bene'".