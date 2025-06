C'è aria di partita con tanti gol domani notte tra Inter e River Plate. E soprattutto, c'è aria di tris per Lautaro Martinez: i bookies prevedono ancora una sfida con almeno tre gol, visto che l'Over è proposto a 1,77 su 888sport mentre l'Under è fissato a 2,05. Tra i nerazzurri spicca la quota del capitano, sempre a segno nelle prime due partite: il terzo gol è fissato a 2,60, mentre il bis dell’altro argentino, Valentin Carboni, è fissato a 3,65. Tra i Millionarios spicca Franco Colidio, ex del settore giovanile interista, visto in rete a 3,75 volte la posta.