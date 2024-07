Schierato a sorpresa per 90' nella gara valida per il secondo turno preliminare di Champions vinta 4-3 dal Fenerbahce contro il Lugano, Mattia Zanotti è pronto a fare bis stasera contro il Basilea. "Potrebbe giocare ancora, ma se viene schierato difficilmente lo potrà fare anche ad Istanbul", ha puntualizzato Mattia Croci-Torti, tecnico dei ticinesi, ieri in conferenza stampa.

"Stiamo solo attenti a non prenderci troppi rischi, Mattia si è allenato con la squadra da soli dieci giorni - ha aggiunto -. Sono contento della sua prestazione, ha fatto quello che ci aspettavamo ed è stato una spinta costante nel fianco della difesa turca. E’ giusto ricordare che in campionato contro il GC era stato molto bravo anche Zach".