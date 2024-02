Arrivano parole di profonda stima da Marcello Lippi, ct campione del mondo nel 2006, per l'attuale selezionatore azzurro Luciano Spalletti: "E' il massimo che ci possa essere. Ha grande cultura calcistica, in più è capace di trasmettere sensazioni positive. Mi sembra stia nascendo una squadra che ha le sue qualità", le parole dell'ex tecnico della Juventus in esclusiva per Sky Sport.