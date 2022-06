Dopo il licenziamento per far posto a Luis Campos, Leonardo al PSG rappresenta ormai il passato. Una decisione, quella della separazione con il brasiliano ex Inter, arrivata senza neanche la pubblicazione di un comunicato ufficiale: "Strano? No. Ma trovo un po' patetico salutarsi solo con un 'grazie mille, arrivederci' - le parole di Leo nella lunga intervista a L'Équipe -. Non era importante, fa parte anche del mio modo d'essere. C'è stata emozione il giorno del mio arrivo, come ora ce n'è per l'addio. Parto con zero amarezza, ringrazio per avere avuto questa opportunità".