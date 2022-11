"Ci tengo a ribadire che Stankovic è confermato". Parola di Marco Lanna, presidente della Sampdoria che dopo il pesante ko interno contro il Lecce ribadisce la fiducia in panchina per l'ex Inter: "Continuano a girare voci incontrollate su un suo possibile esonero, che dovremmo fare una nuova rivoluzione tecnica... tutto falso. Abbiamo la massima fiducia in lui - le parole rilasciate a Il Secolo XIX -. Non sarà una fiducia a tempo. Resterà l’allenatore della Sampdoria fino all’ultima giornata, qualunque risultato arriverà. Ma non per una questione economica, cioè che non potremmo permetterci un quarto allenatore... non me ne frega niente. Lui per primo se dovesse pensare di non essere l’uomo giusto se ne andrebbe senza chiedere un euro. Per Stankovic venire qui è stata una scommessa, era libero, aveva richieste da altre società, con molti meno problemi di noi. Ha scelto noi. Penso che se gli daremo il supporto giusto, si possa aprire un ciclo con lui".