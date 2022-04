Roberto Boninsegna ha stilato per Sport Week la sua Top 11 all time. E' un 4-3-1-2: Zoff, Burgnich, Scirea, Morini, Gentile, Tardelli, Furino, Overath, Rivera, Van Basten e Riva. Di questi solo Burgnich e Tardelli hanno giocato nell'Inter. Il primo ne è stato una bandiera, il secondo decisamente meno. "Per noi era la Roccia - dice Boninsegna di Burgnich - Quando marcava, l'attaccante non passava una buona domenica. Era sempre attentissimo".