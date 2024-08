Giornata di festa oggi in casa Inter: Maxwell Andrade compie 43 anni e riceve gli auguri del club. "In tre stagioni in nerazzurro, dal 2006 al 2009, l'ex terzino brasiliano ha collezionato 105 presenze e 2 reti e conquistato 5 trofei - ricorda l'Inter in in comunicato -. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri i migliori auguri di compleanno".