Non c'è solo l'Arabia Saudita in corsa per l'organizzazione dei Mondiali 2034, che dovrebbero svolgersi proprio in un Paese asiatico. Anche l'Indonesia è pronta a presentare la propria candidatura assieme ad altri tre Paesi: Australia, Malesia e Singapore. A confermarlo è Erick Thohir, ex presidente dell'Inter e oggi numero uno del calcio indonesiano:

"Ne stiamo discutendo con l'Australia. Quando ho visitato la Malesia e Singapore, entrambi hanno espresso interesse ad unirsi all’Indonesia e all’Australia. La concorrenza saudita? Siamo abbastanza forti. La FIFA sa che il Medio Oriente ha ospitato il Mondale lo scorso anno. Sono sicuro che vorranno cambiare", ha concluso.