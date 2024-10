Vincenzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti, ha pubblicato una storia su Instagram per replicare al pesante attacco di Tomas Skuhravy nei confronti del suo assistito.

"Il sig. Skuhravy, apprezzatissimo ex calciatore, forse non è a conoscenza o si è dimenticato come funziona il calcio. Andrea non è mai stato mandato via da nessun club, è stato proprietà dell'Inter fino a 2 anni fa e i prestiti sono stati fatti per sviluppare il calciatore, acquistato in seguito dal Sassuolo, dove ha disputato 2 stagioni di altissimo livello. Ora è pronto a dimostrare il suo valore con uno dei club più prestigiosi d'Italia. E non scordiamo che il suo storico vanta circa 200 presenze e 50 gol nei professionisti".