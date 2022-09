Stop di 90 giorni per Keita Baldé. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza allo Spartak Mosca e nella passata stagione al Cagliari, è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni per violazione del protocollo di un test antidoping, in occasione della gara persa 5-1 dai sardi lo scorso 3 aprile 2022 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il risultato del test di Keita rimane comunque negativo: nessuna sostanza vietata è stata rintracciata nel corso delle analisi. La presunta violazione riguarda solo ed esclusivamente il protocollo del test.