Ai margini della rosa per tutta la sessione di mercato, all'ultimo giorno utile l'ex interista Yann Karamoh ha lasciato Parma per far ritorno in Serie A firmando col Torino. Intercettato da 12 TV Parma, il direttore sportivo dei ducali Mauro Pederzoli ha parlato proprio dell'addio dell'attaccante: "E' un giocatore forte, ma non aveva voglia di restare in B e ha preferito andarsene. Voleva giocare nuovamente in Serie A e appena è arrivata la possibilità del Torino è andato".