Prima di scendere in campo questa sera contro l'Empoli con il suo Torino per la gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, l'ex Inter, Yann Karamoh ha parlato a Sport Mediaset. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo un’opportunità di passare contro l’Empoli. Oggi devo fare vedere a tutti il lavoro che porto avanti in settimana. Siamo in tre che non abbiamo perso ancora in Serie A, insieme a Juventus ed Empoli. Dobbiamo essere umili stasera e vediamo cosa succede. La partita è molto importante per tutti" ha detto l'attaccante ex nerazzurro titolare per la prima volta in stagione.